وفاة 31 مواطنا بكورونا في العراق

2021/06/14 | 17:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بيان الموقف الوبائي لفايروس كورونا اليوم الاثنين، مؤكدة تسجيل 5040 اصابة جديدة بالفايروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة انها اجرت خلال المدة المحددة 44808 فحصا مخبريا، وثبت اصابة 5040 مواطنا بالفايروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، مشيرة الى شفاء 4349 مصابا، فيما توفي 31 مصابا في عموم المحافظات.

وحسب بيان الوزارة فقد تم تلقيح 22548 مواطنا باللقاحات المضادة للفايروس، مشيرا الى انه تم حتى الآن تلقيح 711376 مواطنا باللقاحات المضادة.

واشار البيان الى انه ومنذ تفشي الوباء فقد اجرت الوزارة 11014936 فحصا مخبريا، فيما اصيب 1259683 مواطنا بالفايروس، وشفي منهم 1176576 مواطنا من الفايروس، فيما توفي 16736 مواطنا جراء الاصابة بالفايروس منذ تفشيه في العراق.

PUKmedia/ متابعة

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