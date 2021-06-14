تريند اليورو.. انتصارات اليوم الثالث تُلهب حماس النجوم

2021/06/14 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسدل الستار على منافسات اليوم الثالث لبطولة يورو 2020، أمس الأحد، بفوز هولندا المثير على أوكرانيا (3-2)، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسبق هذه المباراة مواجهتان، حيث تغلبت إنجلترا على كرواتيا بهدف دون رد، فيما حققت النمسا انتصارًا ثمينًا على مقدونيا الشمالية (3-1).

ويستعرض كووورة أبرز ردود أفعال نجوم الساحرة المستديرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السطور التالية:

ديفيد ألابا – مدافع النمسا: “أحسنتم يا رجال! هيا بنا من أجل النمسا! لنبقى سويًا في المباراة القادمة”.

هاري كين – مهاجم إنجلترا: “أداء هائل نبدأ به اليورو بفوز تحت شمس ويمبلي..



سترلينج مثالي”.

رحيم سترلينج – لاعب إنجلترا: كتب عبر حسابه بعدما سجل هدف فوز منتخب بلاده “هذا من أجلكم يا رفاق! لقد حققنا ما أردناه”.

ماسون ماونت – لاعب إنجلترا: “هذه البداية فقط”.

ممفيس ديباي – لاعب هولندا: “أول 3 نقاط في الحقيبة”.

جورجينيو فينالدوم – لاعب هولندا: “يا لها من مباراة مليئة بالأحداث، حيث عشنا لحظات عديدة جيدة وأخرى قصيرة من الضعف، لكننا حققنا الفوز في النهاية، يا له من ارتياح! ومن الرائع رؤية الكثير من مشجعينا المبتهجين في الملعب، حتى ملكنا وملكتنا”.

دينزل دومفريس – لاعب هولندا: “أداء جيد للفريق! سعيد للغاية بإحرازي أول أهدافي بقميص المنتخب الوطني”.

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