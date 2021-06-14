صافرة عراقية لمباراة الإمارات وفيتنام

2021/06/14 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة غد الثلاثاء، بين منتخبي الإمارات وفيتنام، إلى طاقم تحكيم عراقي، يقوده الدولي علي صباح القيسي، حكما للساحة، ويساعده حيدر عبد الحسن عبيدي، وأمير داؤود حسين، ومعهما البحريني عمار إبراهيم محفوظ، حكما رابعا.

وتجمع المباراة بين المنتخبين، ضمن الجولة الأخيرة للدور الحالي من التصفيات الآسيوية المزدوجة، على استاد زعبيل بدبي، لحسم صدارة المجموعة السابعة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، وفي نفس التوقيت، تايلاند مع ماليزيا، على استاد آل مكتوم بدبي.

وتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة للإمارات، و9 نقاط لكل من تايلاند وماليزيا، ونقطة واحدة لإندونيسيا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، بعد ضمان قطر صدارة المجموعة الخامسة، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل، إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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