الشيخ حمودي لمرشحي الفتح: مهمتكم خدمة الناس وحفظ سيادة ووحدة العراق ولن نسمح باستغلال المنصب

2021/06/14 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الشيخ همام حمودي، رئيس كتلة نصحح في تحالف الفتح، اليوم الاثنين، إن في مقدمة مهام مرشحي الفتح للانتخابات النيابية القادمة هو خدمة الناس، والدفاع عن قضاياهم، وان يكون المرشح صادقا في أدائه، غير مترفع عن ناخبيه بعد الفوز، ومكرسا وقته وجهده لبناء الدولة الكريمة العادلة المقتدرة.وأضاف في كلمة خلال اجتماع تحالف الفتح، […]

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