توصيات اللجنة المختصة بمتابعة مشروع تطوير مداخل العاصمة بغداد

2021/06/14 | 17:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، ان اللجنة المختصة بمتابعة مشروع تطوير مداخل العاصمة أوصت بإدراج المشروع وتوجيه الدعوات للشركات المختصة.وذكرت الامانة في بيان، انه “استناداً إلى ما جاء بتوصيات اللجنة المختصة بـ (متابعة تنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها) خلال الجلسة السادسة المنعقدة بتأريخ 5/6/2021، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، […]

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