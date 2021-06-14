أأنتم من محبي

2021/06/14 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، عن ضبط معمل لإنتاج الطرشي غير صالح للاستهلاك البشري واتلاف اكثر من 200 طن من انتاجه في قضاء ابو غريب.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الرقابة الصحية في صحة الكرخ وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني، مدير امن ابي غريب والقوة الماسكة للأرض تمكنوا من ضبط معمل لمادة الطرشي في قضاء ابي غريب غير مجاز ومتجاوز".

واضافت ان "المعمل يعمل في ظروف صحية سيئة جدا وينتج مادة الطرشي غير صالح للاستهلاك البشري ويورده الى محلات معروفة داخل بغداد والمحافظات"، مشيرة الى انه "تم ضبط واتلاف ٢٠٠ طن من الطرشي غير الصالح وبواسطة سكب الگاز عليه ومن ثم طمره في مناطق الطمر الصحي".

وافادت صحة الكرخ انه "تم غلق وتغريم المعمل وتشمعيه بالشمع الاحمر وحسب قانون الصحة العامة المرقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المعدل".

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