النفط يتجاوز حاجز 73 دولارا للبرميل

2021/06/14 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار النفط،اليوم الاثنين، ارتفاعا غير مسبوق لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مدعومة بتوقعات أفضل للطلب حيث تساعد زيادة لقاحات COVID-19 في رفع قيود السفر.

وارتفع خام برنت 35 سنتا أو 0.47 بالمئة، ليصل إلى 73.03 دولارا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا 14 سنتًا، أو 0.2٪، ليستقر عند 71.22 دولارًا للبرميل.

وعادت حركة مرور السيارات إلى مستويات ما قبل الوباء في أمريكا الشمالية ومعظم أوروبا، وهناك المزيد من الطائرات في الجو مع تخفيف الإغلاق والقيود الأخرى، مما أدى إلى تحقيق مكاسب لمدة ثلاثة أسابيع لمعايير النفط.

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