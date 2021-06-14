الموارد تؤكد أهمية تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في نهري دجلة والفرات لتجاوز شح المياه وقلة الأطلاقات

2021/06/14 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير الموارد المائـية مهدي الحمداني ، أهمية تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في مياه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح المياه وقلة الأطلاقات المائية من دول المنبع ، عملا مبدأ الصداقة وحسن الجوار التي تربط العراق وتركيا .وأكـد الحمداني ، وهو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء خلال أتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي فيصل أوروغلو لمناقشة منهاج زيارة الوفد العراقي الفني المرتقبة الى أنقرة في ٢١ حزيران وجدول أعمال الأجتماع الفني، أهمية الأستفادة من هذه الزيارة على المستوى الفني وتحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال التباحث بشأن تفاصيل مسودة بروتكول التعاون في أدارة مياه عمود نهر دجلة الرئيس ، وتفاصيل أنشاء المركز البحثي العراقي التركي المشترك ، والمشاريع المقترح مساهمة الشركات التركية في تنفيذها وأطلاع الوفد على خطة تشغيل السدود الرئيسة المقامة على نهري دجلة والفرات.من جانبه ، قدم المبعوث التركي ملخصا تفصيليا عن برنامج الزيارة والاجراءات المتخذة من قبلهم بشأن متابعة وتنفيذ ما أتفق عليه خلال اللقاءات السابقة ، موكدا ان القيادة التركية تولي اهتماما خاصا لموضوع المياه وانه وجه بضرورة دعم العراق بالاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات على الرغم من تناقص الخزين المائي في تركيا وتحت مبدأ تقاسم الضرر نتيجة الشحة ولغرض دعم العراق .كما قدم المبعوث التركي ، دعوة لوزير الموارد المائية لزيارة تركيا خلال الفترة القريبة لمناقشة ماتم التوصل اليه من تفاهمات من قبل اللجان الفنية لحسم كافة الاشكالات ،واستعداد تركيا الكامل لتقديم كافة الدعم للعراق./انتهى5

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