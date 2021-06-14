بحضور قيادات النقل البحري في العالم. .. وزير النقل المصري يكرم شركة موانئ العراق بدرع الابداع والتميز

2021/06/14 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / كرم وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، الشركة العامة لموانئ العراق بدرع التميز والإبداع، بحضور قيادات النقل البحري في مصر والعالم.وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي في بيان للشركة " إن هذا التكريم شهادة مهمة بحق وزارة النقل والموانئ العراقية وعملها وفق المعايير الدولية ، لافتا الى ان عمل الموانئ شهد طفرة نوعية من خلال تنظيم الأعمال الملاحية و تطوير الأرصفة وبناء منشآت جديدة وبواخر ووحدات بحرية ساندة .من جانبه قال وزير النقل المصري، خلال فعاليات مؤتمر "مارلوج ان هذا المؤتمر السنوي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.واضاف ان شعار هذا العام "الرقمنة في صناعة الموانئ البحرية" في سياق ما تم تناوله العام الماضي، وكان الحديث فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء ./انتهى

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