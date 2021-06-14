بالارقام.. قفزة في عدد حالات الاصابة بكورونا في العراق

2021/06/14 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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