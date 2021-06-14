2021/06/14 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اقترحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، حلين لمعالجة ملف التهرب الضريبي في المنافذ الحدودية، منها اعتماد الأتمتة الالكترونية.وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقتراحات نيابية لانهاء التهريب الضريبي المركز الخبري الوطني.

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