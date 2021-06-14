النزاهة النيابية تقترح حلين لإنهاء التهرب الضريبي

2021/06/14 | 18:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقترحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، حلين لمعالجة ملف التهرب الضريبي في المنافذ الحدودية، منها اعتماد الأتمتة الالكترونية.وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “إنهاء موضوع التهرب الضريبي سهل للغاية، ويمكن حله عبر نقطتين الأولى سيطرة الأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية واعتماد الأتمتة الالكترونية بعملية ادخال البضائع لتلافي […]

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