2021/06/14 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، ضرورة حسم مواضيع المياه المشتركة بين العراق وتركيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بحث هاتفيا مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي فيصل أوروغلو حسم مواضيع المياه المشتركة بين البلدين”.

وناقش الجانبان، خلال الاتصال، “منهاج زيارة الوفد العراقي الفني المرتقبة إلى أنقرة”.

وأكد الحمداني، وفق البيان، “أهمية تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في مياه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح المياه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وتركيا يبحثان حسم ملفات المياه المشتركة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وتركيا يبحثان حسم ملفات المياه المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).