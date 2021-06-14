2021/06/14 | 18:13 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 يونيو 2021 | 05:57 مساءً

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اعلان مشروع نحت تمثالٍ جديدٍ للعلامة مصطفى جواد

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، الاثنين، سعي الوزارة لدراسة مشروع نحت تمثالٍ جديدٍ للعلامة مصطفى جواد.



وذكر بيان لمكتبه، ان" ذلك جاءأثناء جولته اليوم في محافظة ديالى".



واطَّلع ناظم على تمثال العلامة مصطفى جواد، متفحصاً الأضرار الشديدة التي تعرض لها، واعداً" بالعمل على دراسة مشروع لعملٍ تمثالٍ جديدٍ يليق به".

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