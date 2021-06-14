الطبقات العاملة الخلبية - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/14 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تتفق مع حقيقة وجود «وعي شقي» في بنيان ووظيفية الوعي السياسي والاجتماعي في دول الشمال الغني بخصوص قضايا «حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية» عندما يتعلق ذلك بأولئك البشر القابعين في الحدود الجغرافية لدول الجنوب؟مصعب قاسم عزاوي: أتفق مع ذلك بشكل شبه مطلق، وأعتقد أن التوصيف الأدق ل ......





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