م 2 / ف 14 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 836 - أحمد صبحى منصور

2021/06/14 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 836 تابع أخبار شهر صفر 836 قصة درامية عن قبطى أسلم ثم ارتد فقتلوه ( وفي سادس عشرينه‏:‏ ضربت رقبة رجل ارتد عن الإسلام‏.



وكان من خبره أنه كان نصرانياً فوجده بعض الناس عند زوجته، فاتقي من القتل بأن أظهر الإسلام ، ومضى لسبيله .



فلم يقم سوى أشهر وجاء يوم جمعة إلى بعض القضاة وذكر له أنه كان نصرانياً ......





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