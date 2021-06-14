نائب يكشف خفايا فرضية تأجيل الانتخابات

2021/06/14 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أستبعد نائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، اليوم الاثنين، فرضية تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.وقال فدعم في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، انه […]

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