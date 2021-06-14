غربي كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بكورونا

2021/06/14 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة وثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان، إن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 7 إصابات جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 2 ذكور و 5 إناث.

وتوزعت الإصابات الجديدة حالتان في الحسكة، حالة واحدة في قامشلو، 3 حالات في الرقة، حالة واحدة في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 18288 حالة منها 755 حالة وفاة و 1846 حالة شفاء.

PUKmedia /هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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