بيوند جاف يطلق احدث فيديو كليب

2021/06/14 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق المغني الكوردي الشهير بيوند جاف احدث فيديو كليب لع بعنوان (بو كولي)

وذكر جاف على حسابه الرسمي في انستغرام، ان كلمات والحان اغنية (بو كولي) للفنان زياد اسعد واخراج بريار فاتح.

واطلق جاف اول عمل فيديو كليب في العام 1992 ويقيم في السويد منذ ثمانية عشر عاما وهو احد الفنانين الكورد الشهيرين وبخلاف اقامته العديد من الكونسرتات الغنائية لديه العديد من الالبومات الغنائية والفيديو كليبات.

PUKmedia /متابعة وترجمة

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