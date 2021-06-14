"جوانب مخفية".. الاتفاقية الصينية على المحك وهذه هي الأسباب - عاجل

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت كتلة صادقون البرلمانية، اليوم الاثنين، الوصول الى "مراحل متقدمة" من أجل تنفيذ الاتفاقية الصينية، كاشفة عن وجود ضغوطات تمارس على الحكومة لعرقلة تنفيذها.

وقال النائب عن الكتلة محمد كريم لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق والصين وصلا إلى مراحل متقدمة من أجل تنفيذ الاتفاقية الصينية، التي ستدفع عجلة الاعمار والاقتصاد بشكل كبير في العراق، وستساهم في قضية تقليل نسب البطالة"، مبينا أن "هذه الاتفاقية فيما فائدة كبيرة للعراق على مختلف الاصعدة".

وأضاف، أن "هناك ضغوطات تمارس على حكومة مصطفى الكاظمي، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واطراف دولية اخرى وحتى اطراف داخلية تعمل على عرقلة تنفيذ هذه الاتفاقية، وهذا ما يؤخر تنفيذ الاتفاقية الصينية بشكل صحيح وواقعي على أرض الواقع طيلة الفترة الماضية".

وكانت السفارة الصينية في بغداد أعلنت، الأربعاء (5 آيار 2021)، أن اتفاقيتها مع العراق ستفعل قريبا، فيما أشارت إلى حل بعض القضايا الفنية المتعلقة بالاتفاقية.

وكان المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم أعلن في، آذار 2021، أن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أوصى بتنفيذ الاتفاقية مع الصين.

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