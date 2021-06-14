قمة الناتو..

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأت قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل بالتقاط صورة "عائلية" مشتركة، وبمسافة تباعد اجتماعي كبيرة.

وخاطب صوت زعماء الحلف باللغتين الإنجليزية والفرنسية، طالبا منهم أن ينزعوا أقنعتهم وأن ينظروا إلى الكاميرا لمدة 15 ثانية، فيما وقف زعماء دول الحلف على مسافات متباعدة في صالة واسعة بمقر الناتو.

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