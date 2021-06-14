قاسم يتوقع فوز العراق على إيران ويشخص الأسباب

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع مدرب المنتخب العراقي السابق باسم قاسم، ظهور منتخبنا بأداء جيد وتحقيق الفوز غدا بلقائه الحاسم غدا مع إيران بتصفيات كأس العالم الأولية المقامة حاليا بالمنامة، موضحا أن المنتخب العراقي دائما يظهر باللقاءات الصعبة والقوية متحفزا ومندفعا لتحقيق نتيجة ايجابية .

وقال قاسم لـ(بغداد اليوم)، إن "منتخبنا يلعب بأريحية اكثر من نظيره الايراني بحكم الوضع الحالي للمنتخب و صدارته المجموعة وثقتة بأن لاعبو المنتخب سيوظفون بشكل صحيح عبر اختيار الأسلوب الصحيح المثالي الذي يناسب المباراة من قبل الكادر التدريبي".

وأضاف، أن "الحلول الآنية اثناء سير المباراة و خلال شوطي اللعب ستكون موجودة و لها التاثير الواضح بتحقيق النتيجة الإيجابية".

وأوضح، أن "المهم في المباراتين السابقة هو تحقيق الفوز بغض النظر عن مستوى الاداء العام والذي لم يكن مقنعا لكثير من الاوساط الرياضية"، لكن من وجهة نظره "هذا المستوى غير المقنع طبيعي لمنتخبنا بحكم الظروف الذي يواجهها ناهيك عن المباريات التجريبية الغير ملبية للطموح، أضف إلى ذلك مايعانية العالم من وباء كرونا".

وختم المدرب السابق للمنتخب العراقي قائلا، "بحكم المتابعة الفنية فإنه يرى ان المنتخب العراقي سيظهر بشكل اكثر انسجاما و استقرارا من المباريات السابقة كون مباراة إيران لها طابعها الخاص و ظروفها المختلفة"، معربا عن اماله بأن "يصل منتخبنا الوطني أعتاب كأس العالم و اسعاد الجماهير بتحقيق الانجاز المونديالي".

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