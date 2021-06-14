بذكرى استشهاد الصدر .. الكعبي : وقوف الشهيد الصدر بوجه طواغيت البعث والاستكبار الدولي ..درس للإنسانية جمعاء

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان : وقوف الشهيد السيد الصدر بوجه طواغيت البعث والاستكبار الدولي ..اصبح درسا للإنسانية جمعاءوقال في بيان :"في الذكرى السنوية لاستشهاد شهيد العارفين وناصر المظلومين , المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الكريمين الطاهرين" قدست أسرارهم الطاهرة " على أيدي السلطة البعثية الدكتاتورية القمعية المتمثلة بهدام المقبور وأزلامه الأوباش , فأننا نعزي انفسنا ونتقدم بأحر آيات الحزن والمواساة الى الشعب العراقي والعالم الإسلامي وأسرة الشهيد الصدر الكريمة وإلى الزعيم العراقي المصلح السيد مقتدى الصدر " اعزه الله " والى جميع الأحرار والشرفاء والمحبين وأصحاب النهج القويم و الخط الشريف المبارك في كل أنحاء العالم .واضاف :"ونحن اذ نستذكر هذا المصاب الأليم في عام، فأننا نجدد عهدنا بالسير على خطاه الشريفة , فالشهيد السعيد " قدس الله نفسه الزكية " رسم لنا وبدمائه الطاهرة طريق تحرر الانسان ورفض كل اشكال الخنوع والتبعية للظلم والجبروت والطاغوت , وهنا اصبح هدف تحرر الانسان هو غايتنا الأسمى ونهجنا القويم , فما وقوف السيد الشهيد بوجه دكتاتورية البعث وزمرته الباغية وطواغيت العصر والزمان ممثلة بالدكتاتورية وقوى الاستكبار العالمي إلا درس للإنسانية جمعاء برفض الظلم وتحرر الشعوب وكسر قيود الاستعباد مهما كانت مسمياتها او اشكالها .وتابع :"ان السيد الصدر والذي وهب حياته ودمه قربانا” لله تعالى , خلّد بداخلنا منظومة كاملة من القيم السامية والواعية , فنحن وكل عام نستلهم مواقف وبطولات خالدة وفذة قل نظيرها ، فهو الذي ازال جدار الخوف واقتلعه من قلوب العراقيين وهنا سيبقى فكره ونهجه وتراثه خالدا” وحيا” في ضمير الأمة وعنوانا” للحرية والتحرر من قيود الظلم والطغيان ، فمدرسته خالده بخلود فكره وتراثه.وقال :"ستبقى هذه التضحية دافعا لنا لتحقيق جملة من الاهداف السامية التي دعانا اليها السيد الشهيد قدس ومن اهمها الاصلاح المؤسساتي وتخليصها من المفسدين والبعثيين فإصلاح هذه المنظومة يعني اصلاح المجتمع ككل , وتعويض المتضررين من سياسات وجرائم البعث المجرم وشهداء الحشد الشعبي وكذلك المتضررين جراء العمليات الارهابية , والحرص على تقدم بلدنا والنهوض به والحفاظ على مكتسباته , سائلين الباري العلي القدير ان يسدد خطانا لما فيه الخير والصلاح لهذا البلد وشعبنا الكريم ، والثبات في مساعدة الناس وقضاء حوائجهم وحفظ كرامتهم ومواجهة كل صور الباطل وفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد الكريم ./انتهى3

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