رئيس الجمهورية : الشهيد الصدر قدم مواقف مشرفة في مقارعة نظام الاستبداد

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان : الشهيد الصدر قدم مواقف مشرفة في مقارعة نظام الاستبداد.وقال مغردا بذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه : نستذكر المواقف المشرفة التي استشهد من أجلها في مقارعته نظام الاستبداد وهو في اوج قوته.واضاف صالح ان : السيد الصدر قدم أنبل صور التضحية والفداء والايثار من اجل الحرية واستنهاض همم العراقيين للخلاص من الظلم./انتهى3

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