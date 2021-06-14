الكعبي يحدد سبب تأخر حسم ملف المفقودين بالعراق

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في حسم ملف المفقودين والمقابر الجماعية بإعتباره موضوعآ انسانياً وق...

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