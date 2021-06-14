الكاظمي: لا تنازل أمام الطاغوت ولا تردد في اتباع الحق

2021/06/14 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر وضع أمام الأجيال موقفاً ومبدأً إنسانياً بدمه الطاهر أكد ع...

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