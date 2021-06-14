2021/06/14 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الناتو: نسعى الى زيادة تقديم الدعم والاستشارة الى القوات العراقية

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