إيران تكشف عن تعرض منشآتها الحيوية لأكثر من 13 هجمة سيبرانية شرسة

2021/06/14 | 18:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد جهرمي، اليوم الاثنين، إن بلاده تتعرض لأخطر الهجمات السيبرانية، لافتا إلى أن هناك هجمات تمكنت الدولة من صدها وأخرى اخترقت البنية الإلكترونية للبلاد.وقال الوزير الإيراني في حوار صحفي مع صحيفة “الشرق” القطرية أن بلاده “تعرضت إلى أخطر الهجمات السيبرانية وأكبرها، عندما استهدف فيروس (ستاكسنت) البرنامج […]

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