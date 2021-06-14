2021/06/14 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد جهرمي، اليوم الاثنين، إن بلاده تتعرض لأخطر الهجمات السيبرانية، لافتا إلى أن هناك هجمات تمكنت الدولة من صدها وأخرى اخترقت البنية الإلكترونية للبلاد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: أكثر من 13 هجمة “سيبرانية” شرسة على منشآتنا الحيوية المركز الخبري الوطني.

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