الدهلكي يدعو الى ابعاد “جريمة العصر” عن المزايدات السياسية

2021/06/14 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب عن تحالف “تقدم” رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، الى ابعاد الحالات الانسانية والجراح الوطنية عن المزايدات السياسية ومحاولات خلق الفتن الطائفية.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، اننا “في الوقت الذي نستذكر ونستهجن فيه جريمة العصر التي قامت بها زمر ارهابية لا تنتمي الى دين او مذهب او عشيرة بقتل المئات من الابرياء في مجزرة سبايكر التي ادمت قلوب جميع العراقيين، على اختلاف الوانهم ومعتقداتهم، فاننا نشدد على اهمية الابتعاد عن استغلال تلك المأسي المؤلمة لتحقيق منافع سياسية ومكاسب حزبية وطائفية ضيقة على حساب دماء الضحايا وحقوق عوائلهم”.

واضاف ان “تلك الجريمة ينبغي ان يتم معاقبة جميع المتورطين فيها، والمتسببين في حصولها مهما كانوا مع الاسراع في كشف مصير المفقودين من تلك المجزرة مع تعويض عوائل الضحايا دون مماطلة او تسويف”.

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