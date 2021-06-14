2021/06/14 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، حلين لمعالجة ملف التهرب الضريبي في المنافذ الحدودية.

وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، في تصريح خاص للوكالة الرسمية، أن “إنهاء موضوع التهرب الضريبي سهل للغاية، ويمكن حله عبر نقطتين الأولى سيطرة الأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية واعتماد الأتمتة الالكترونية بعملية ادخال البضائع لتلافي علميات التزوير”.

وأضاف العكيلي، أن “وزارة الداخلية لها القدرة والامكانيات في السيطرة على السلع الموجودة داخل العراق والية دخول البضائع إلى العراق”، مبينا أن “هذا الامر تتحمله الحكومة المركزية باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة عن هذه الأمور”.

وأكد، أن “استيراد السلع يتم بناء على موضوع شراء العملة الأجنبية، وأنه بوسع سوق العملة تحديد السلع التي يمكن أن تشترى والسلع التي تدخل الى البلاد ونسبتها من الضرائب”.

يذكر أن اللجنة المالية النيابية حملت العام الماضي دائرة الضرائب مسؤولية ملف استمرار التهرب الضريبي، مؤكدة أن على هذه الدائرة القيام بمسح ميداني مستمر للعقارات والانشطة التجارية بمختلف عناوينها واحتساب ضريبة الدخل عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية تقترح حلين لإنهاء التهرب الضريبي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية تقترح حلين لإنهاء التهرب الضريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).