الغانمي: زيارتي الى نينوى في هذا التوقيت تحمل معاني كثيرة

2021/06/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الداخلية عثمان الغانمي ان زيارته الى محافظة نينوى في هذا التوقيت تحمل دلالات كثيرة.وأكد الغانمي خلال مؤتمر صحفي عقده في نينوى التي وصل اليها برفقة نائبُ قائد العمليات المشتركة الفريقُ الركن عبد الأمير الشمري، أكد ان الزيارة تتزامن مع ذكرى معارك تحرير المحافظة، لافتا الى ان القوات الأمنية تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في نينوى، في حين أشار الغانمي الى فتح عدد من مراكز البطاقة الوطنية في المحافظة.

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