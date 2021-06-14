هيكي: على طهران دعم مؤسسات الدولة العراقية بدلا من الفصائل الموالية لإيران

2021/06/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي إيران الى دعم مؤسسات الدولة العراقية بدلا من الفصائل المسلحة الموالية لطهران.

وأعرب هيكي في تصريح عن قلقه من الدعم الإيراني للفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية، مشيرا الى صعوبة تحقيق الأمن والاستقرار في العراق في ظل وجود فصائل مسلحة تعمل لصالح الخارج على حد تعبيره.

وأكد السفير البريطاني ان جميع العراقيين يدركون أن التحالف الدولي موجود في العراق بموافقة من حكومته، وهو ما يعني عدم وجود أي مبرر للهجمات ضد قوات التحالف، مؤكدا ان هنالك حواراً بين التحالف والحكومة لتحسين مستوى الحماية من قبل الحكومة العراقية، وابرام اتفاق جديد بشأن كيفية مساندة العراق في الحرب محاربة داعش.

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