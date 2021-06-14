نوفافاكس تطرح لقاحا جديدا فعال بنسبة عالية وقابل للخزن في جميع الدول

2021/06/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة نوفافاكس الأميركية انها انتجت لقاحا مضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن تسعين في المئة.

رئيس الشركة ستانلي سي إرك أكد في بيان ان اللقاح أظهر حماية بنسبة مئة في المئة ضد الأمراض المتوسطة والشديدة، وتسعين وأربعة أعشار في المئة بالمجمل، على وفق الدراسة التي أجريت لتحديد فعالية اللقاح شملت نحو ثلاثين الف شخص في مئة وتسعة عشر موقعا، مؤكدا ان اللقاح الجديد لا يتطلب خزنه توفير درجات حرارة منخفضة جدا، وهو ما يعني سهولة نقل الجرعات وخزنها في البلدان غير القادرة الى تهيئة الظروف الملائمة لخزن اللقاحات من الأنواع الأخرى.

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