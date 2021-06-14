2021/06/14 | 18:45 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 يونيو 2021 | 06:25 مساءً

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المحمداوي يؤكد ضرورة تطوير القدرات القتالية في كافة الصنوف لحفظ السيادة العراقية من الانتهاكات الخارجية

بغداد /..



اكد النائب جمال المحمداوي خلال استضافة وزير الدفاع ، على ضرورة تطوير القدرات القتالية في كافة الصنوف البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي لحفظ السيادة العراقية من الانتهاكات الخارجية.



وقال المحمداوي في بيان صحفي "نحن بحاجة إلى بناء سلاح جو قوي ومنظومة دفاع كافية للحفاظ على الاجواء العراقية من اي انتهاكات فضلا عن أهمية تعزيز القوة البحرية بالمعدات الكافية وزيادة قطعها البحرية وتطوير جاهزيتها، للدفاع عن مصالح العراق في المياه الإقليمية وفرض هيبتها" .



وطالب " بإعادة تدقيق كافة العقود وإجراء الاصلاحات الإدارية اللازمة ، لاسيما عقود التسليح وعقود الاطعام ومتابعة الشكاوى التي ترد بشأنها" .

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