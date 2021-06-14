السعودية.. شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو الشخص المصاب والمرأة 

2021/06/14 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، توقيف شخصين على خلفية فيديو ظهرت فيه امرأة تقف قرب شخص ينزف وهو ملقى على الأرض.

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