بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمعمل

2021/06/14 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاثنين، السيطرة على حادث حريق اندلع

داخل معمل "گالة" في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرقها

سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مستودع

عملاق لتخزين الحليب الجاف دا

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