سعدي يوسف ...رثاء وعتاب - مؤيد عبد الستار

2021/06/14 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار حين يغادر شاعر كبير الى حيث لا يراه أحد ، الى الدار الابدية ، يعودون اليه من خلال حروفه التي رسمها والقى بها على مسامعهم يوما ما، وكلما كانت تلك الحروف ساحرة كلما وجدت طريقها الى القلب دون استئذان .



كذلك كان سعدي يوسف في أزمنة اليسر والعسر التي أطرت أيام شبابنا واستمرت معنا حتى خط المشيب مفارقنا ، نطرب لها حينا ونبكي معها أحيانا مثلما بكينا على قصيدة الشاعر الذي تأثر به وسرنا نقتفي خطاه فيما ......





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