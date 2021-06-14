2021/06/14 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد قراءة في الواقع الطبقي للمجتمع العربي يستطيع القارئ من عنوان المقال أن يكون فكرةً عن موضوعه، فالهدف الأساسيّ منه هو محاولة تحليل الواقع الملموس في المجتمع العربيّ ليس بصفته كلًّا واحدًا إنّما مجتمعًا مقسّمًا بفعل تقسيم العمل الاجتماعيّ، وما نتج عن هذا التقسيم من علاقات إنتاجٍ وعلاقات قوّة وقوى سياسيّةٍ.



بكلماتٍ أخرى، الهدف هو إلقاء الضوء على التكتلات الاجتماعيّة وواقعها الطبقيّ عند العرب: ما ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الواقع الطبقي في المجتمع العربي (1) - مقدمة وخلفية تاريخية - ارام محاميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الواقع الطبقي في المجتمع العربي (1) - مقدمة وخلفية تاريخية - ارام محاميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).