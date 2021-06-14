2021/06/14 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شذى_كامل_خليل تمتلكُ النساءُ حولَ العالمِ سحراُ داخلياً لا يمكنُ إنكارهُ، هي لا تمارسهُ كإغواء ولا تعرضهُ عبرَ جسدها وإنما تشعرُ فيهِ بطرقٍ طبيعيةٍ أو غريبةٍ ثم تحدثُ زوبعةٌ من الأحاسيسِ المختلفة المخففة للآلام والتي تُلقي بشيخوختها للخلفِ فتحافظُ من خلالِ هذا السحرِ على وجهِ الشابات النضر وعلى جسدٍ يقاومُ تجاعيد الحياة، ويرمي ثقلَ الضغوطات النفسية خارج الأمكنةِ الداخلية.



هل أخبركِ المجتمعُ بذلكَ؟ هل أعطتك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي تعرفهُ المرأةُ العربية عن الأورجازم؟ - شذى كامل خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي تعرفهُ المرأةُ العربية عن الأورجازم؟ - شذى كامل خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).