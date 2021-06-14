2021/06/14 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، ان فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع التحرير التجاري المخصص لبيع للعطور والألبسة والكماليات في بعقوبة بمحافظة ديالى.وذكرت المديرية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الدفاع المدني بشأن الحريق الذي اندلع في المجمع التجاري بديالى المركز الخبري الوطني.

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