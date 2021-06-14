2021/06/14 | 19:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدم أنبل صور التضحية والفداء من أجل الحرية.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين، إنه "في ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه السيدين الجليلين (طاب ثراهم)، نستذكرُ المواقف المشرّفة التي استشهد من أجلها، في مقارعته نظام الاستبداد وهو في أوج قوته".

وأضاف، أن "الشهيد السيد الصدر قدم أنبل صور التضحية والفداء والايثار من أجل الحرية، واستنهاض همم العراقيين للخلاص من الظلم".

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: الشهيد الصدر قدم انبل صور التضحية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: الشهيد الصدر قدم انبل صور التضحية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).