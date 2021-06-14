2021/06/14 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار ، اليوم الاثنين، ان طعن الحكومة ببعض ببنود الموازنة “سلبي”، مبينا ان العراق بلد منتج وبإمكانه الاعتماد على منتجاته الوطنية بدلا من الاستمرار بالاستيراد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تعلق على قرار الحكومة بشأن الطعن في الموازنة المركز الخبري الوطني.

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