شاهد: نقطة تحول تاريخ مهمة بتاريخ العراق بعد فتوى المرجعية

2021/06/14 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثلت فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني في الجهاد الكفائي لدحر جماعة داعش الإرهابية الوهابية نقطة تحول مهمة في تاريخ ال...

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