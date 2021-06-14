المالكي يبحث مع السفير الاردني الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة

2021/06/14 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع سفير المملكة الاردنية الهاشمية منتصر الزعبي مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة ، فضلا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .واشار المالكي في/ بيان لمكتبه/ الى عمق العلاقات بين العراق والأردن ، وأهمية تطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ، مؤكدا ضرورة وأهمية الانتخابات القادمة واقامتها في موعدها المحدد بعد تهيئة الاجواء الامنية اللازمة لنجاحها .وقال : نحرص أن تكون الانتخابات ناجحة بعيدة عن حالات التزوير ، ومحمية من السلاح المنفلت ، وتأثير الأجندات الدولية .بدوره اوضح السفير الزعبي موقف الأردن الثابت في العمل على استقرار العراق ووحدة أراضيه ، مبينا رغبة الاردن في تفعيل التعاون في مختلف المجالات ، ونقل السيد السفير تقدير القيادة الهاشمية للسيد المالكي على دوره الداعم لكل القضايا الوطنية والمصيرية./انتهى3

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