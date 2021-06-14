تحالف سائرون : الشهيد الصدر .. حالة استثنائية في تأريخ العراق المعاصر لعبت دورا محوريا في بناء المجتمع

2021/06/14 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد تحالف سائرون الشهيد محمد محمد صادق الصدر ..حالة استثنائية في تأريخ العراق المعاصر لعبت دورا محوريا في بناء المجتمع.وذكر التحالف في بيان : يستذكر العراقيون هذه الايام مناسبة عظيمة وحدثا كبيرا وفاجعة مؤلمة وجريمة كبرى اقترفها نظام البعث المقبور الا وهي اغتيال المرجع الناطق السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه (تقدست اسرارهم).واضاف ان : هذه الجريمة النكراء تكشف بكل وضوح اساليب القمع والارهاب والقتل التي كان يستخدمها النظام السابق ضد اصحاب الرأي والرموز المؤثرة في المجتمع العراق وان استذكار الشهيد الصدر يمثل استذكارا لكل القيم والاهداف النبيلة التي ضحى من اجلها مرجعنا الحبيب والتي باتت مشاعل يستنير بها الاحرار في مسيرتهم نحو الإصلاح.واوضح التحالف : لقد مثلت ثورة الشهيد الصدر انتفاضة خالدة بوجه السلطة الظالمة ولعبت دورا محوريا في بناء المجتمع ونقد وتصحيح كل المظاهر السلبية التي كانت سائدة في تلك الفترة فكان حالة استثنائية في تأريخ العراق المعاصر انتجت جيلا واعيا تحمل مسؤولية الدفاع عن العراق والوقوف بوجه كل المشاريع الدخيلة التي تحاول تمزيق وحدته وتماسك شعبه .واشار الى ان : الاستذكار الحقيقي لهذه الجريمة البشعة يتمثل في السير على منهج صاحب الذكرى لانه بوصلة الباحثين عن الحقيقة في متاهات الحياة.وقدم التحالف بهذه المناسبة بأصدق عبارات العزاء الى الشعب العراقي والى ال الصدر الكرام لاسيما سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) ونجدد له عهد الوفاء في المضي على طريق الاصلاح تحت راية العراق متمسكين بقيادته وملبين دعواته ومنفذين لكل اوامره خدمة للعراق وشعبه الكريم../انتهى3

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