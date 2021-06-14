البيان الختامي لقمة دول ’الناتو’ يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا

2021/06/14 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب قادة دول حلف شمال الأطلسي، الاثنين، عن "قلقهم" حيال طموحات الصين المعلنة وتطوير ترسانتها النووية ما يشكل "تحديات لأسس النظام الدولي".

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وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم في بروكسل، وتابعه "ناس" (14 حزيران 2021)، "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند الى قواعد، وفي مجالات لها اهميتها بالنسبة الى أمن الحلف".

كما أعلن قادة الحلف الأطلسي الإثنين أنهم سيضمنون التمويل لمواصلة تشغيل مطار كابول بعد انتهاء مهمتهم العسكرية في أفغانستان في وقت لاحق هذه السنة.

وأعلن الحلف في بيان في ختام قمته "إقرارا بأهمية مطار حميد كرزاي الدولي من أجل حضور دبلوماسي ودولي دائم، ومن أجل تواصل أفغانستان مع العالم أيضا، سيؤمن الحلف الأطلسي تمويلا في المرحلة الانتقالية لضمان استمرار تشغيله".

وندد قادة الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي الاثنين بالتهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا ودعوا موسكو خلال قمتهم السنوية في بروكسل إلى احترام القانون الدولي.

وقال القادة في البيان الختامي للقمة "ما دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم القانون الدولي وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لا يمكن أن يعود الوضع الى طبيعته".

يتبع..

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