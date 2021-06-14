الكاظمي يستذكر استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ويشيد بمواقفه

2021/06/14 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مواقف الشهيد محمد محمد صادق الصدر.

وقال الكاظمي في تغريدة اننا نستحضر في ذكرى الشهيد السيد محمد صادق الصدر الكلمة، تلك التي تتحول الى منهج حياة عندما ينطق بها الكبار، مضيفا ان الشهيد الصدر وضع أمام الأجيال موقفا مبدئيا وإنسانيا وأخلاقيا مخضباً بدمه الطاهر، فلم يتنازل أمام الطاغوت ولا تردد في اتباع الحق، ولهذا يندحر الباطل لا محالة ويعيش الشهداء أبدا.

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