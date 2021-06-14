الكاظمي: الامور لن تستقر ما لم يتم تحرير جميع المختطفين وتعزيز السلم الأهلي

2021/06/14 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان الامور لن تستقر مالم يتم تحرير جميع المختطفين، وتعزيز السلم الأهلي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل مجموعة من الايزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، ممن يخضعن لبرنامج رعاية حكومية في العاصمة بغداد”، مبينا ان “الكاظمي استمع باهتمام الى معاناتهن ومشاكلهن ، ووجه وزيرة الهجرة والمهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة احتياجاتهن، والاسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين وعلى وجه الخصوص الناجيات الايزيديات”.

واكد الكاظمي، خلال اللقاء، “اهتمام الحكومة الكبير بملف المختطفين من النساء والاطفال الايزيديين”، مبينا ان “الامور لن تستقر مالم يتم تحرير جميع المختطفين، وتعزيز السلم الأهلي واعادة تاهيل مناطق اهلنا الايزيديين وتعويضهم عما عانوه بسبب وحشية الارهاب”.

وابدت الناجيات تثمينهن لجهود الحكومة في اقرار قانون الناجيات الايزيديات، والذي يعد من القوانين المهمة ولاقى ترحيبا دوليا كبيرا، حيث يتضمن تعويضات للناجيات، والعمل على دمجهن في المجتمع بعد اعادة تاهيلهن صحيا ونفسيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة عبر مؤسساتها.

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