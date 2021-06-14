ضبط عبوات وصاروخ “SPG9” في كركوك

2021/06/14 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لملاحقة بقايا داعش الإرهابي في كركوك.

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان “قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة شرعت بتنفيذ واجب أمني شمل تفتيش مناطق (السلامية، والعاكولة، وبابوجان) بقضاء الحويجة ب‍كركوك”.

واضافت ان “العملية أسفرت عن العثور على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع، وصاروخ SPG9“،مشيرة الى انه “تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

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